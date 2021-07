Infrastrutture: Morelli, bene accelerazione lavori Ss106

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Proseguono senza interruzioni i lavori lungo la Ss106 Jonica. Ringrazio tutti coloro che si stanno impegnando per ammodernare un collegamento strategico, non solo per la Calabria ma per l’intero Sud Italia". Lo ha detto il viceministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Alessandro Morelli, a margine del sopralluogo odierno sui cantieri del terzo macrolotto della Ss106 Jonica. "È un intervento complesso, che tocca più livelli progettuali: adeguamenti, messa in sicurezza, completamento, manutenzione e costruzione di nuovi tratti. Grazie ad Anas e al funzionamento della struttura commissariale - ha continuato il viceministro - si è riusciti a imprimere la giusta accelerazione ai lavori, ad ulteriore conferma di come il Paese abbia ingranato la marcia giusta". La visita del viceministro è stata anche occasione di confronto con le istituzioni locali: "Siamo consapevoli che la strada da fare per adeguare l’intera Ss106 è ancora lunga e non si può limitare ad alcuni tratti, come emerso nel corso del confronto con le istituzioni dei territori interessati dal tracciato. Lavoriamo - ha concluso Morelli - perché l’intera arteria, da Reggio Calabria a Taranto, sia ammodernata, a partire dal suo inserimento nella prossima programmazione infrastrutturale". (Rin)