Piemonte: sostegno all'editoria locale, Regione stanzia 337 mila euro

- La Regione Piemonte ha pubblicato nelle scorse ore il bando 2021 dedicato agli interventi di sostegno della stampa di informazione periodica locale. L’atto, che si rifà alla legge regionale 18 del 25 giugno 2008, prevede che nel quadro degli obiettivi di promozione culturale, scientifica, sociale ed economica della collettività piemontese, la Regione sostenga promuova e valorizzi lo sviluppo sul proprio territorio della piccola imprenditoria editoriale dell'informazione periodica locale, quale componente del patrimonio culturale piemontese, strumento della diffusione delle conoscenze e dell'informazione ed elemento del sistema delle piccole e medie imprese piemontesi. L’importo messo a disposizione è pari a 337.500 euro e le domande di contributo possono essere presentate entro il 17 settembre alle ore 12 seguendo il seguente link: https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/editoria-locale-contributi-2021. Contestualmente è stata approvata una delibera con gli indirizzi, per il periodo 2021/2022, per il riparto dei fondi stanziati a favore degli operatori economici del sistema dell'informazione locale. Tale atto prende a riferimento la legge regionale 25 giugno 2008 n. 18 (Interventi a sostegno della stampa di informazione periodica locale) e la legge regionale 26 ottobre 2009 n. 25 (Interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica). Sulla base delle valutazioni tecnico-programmatiche operate, con riferimento agli operatori del settore dell'informazione locale indicati nell’elenco regionale annuale predisposto dal Corecom (previsto dall’art. 15 l.r. n. 1/2001 e s.m.i.), relativo alle emittenti radiofoniche-televisive ed editori locali che hanno sede locale e/o la sede operativa principale in Piemonte, questo atto prevede di destinare alle testate piemontesi risorse stimate nella misura di €.1.340.000. (segue) (Rpi)