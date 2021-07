Piemonte: sostegno all'editoria locale, Regione stanzia 337 mila euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo lavorato negli ultimi mesi incontrando le associazioni di categoria e riconoscendo il ruolo e il valore delle testate giornalistiche locali che fanno informazione, siano queste radio televisive, cartacee e dedite all’on line – commenta l’Assessore Andrea Tronzano – Come già realizzato lo scorso anno con un bonus Piemonte a loro dedicato abbiamo continuato su questa strada, dando anche un maggiore valore produttivo a chi opera in questo settore e che realizza un servizio utile e necessario all’intera collettività piemontese. Inoltre – conclude l’Assessore Tronzano – per la prima volta teniamo conto di tutti i canali distributivi e di una pluralità di testate attive sul territorio”. (Rpi)