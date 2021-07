© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La lista “Azzurri per Napoli” sarà presentata lunedì 26 luglio a Napoli con il candidato sindaco Gaetano Manfredi. L’appuntamento è previsto alle ore 13 in via Melisurgo 44. Parteciperanno, fra gli altri, Stanislao Lanzotti, Fulvio De Angelis e Fabrizio Abate. Interventi previsti, fra i promotori della lista: Riccardo Maria Monti e Gaetano Brancaccio. (Ren)