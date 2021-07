Incendi: Gelmini sente Solinas, solidarietà alla popolazione sarda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, esprime "solidarietà alla popolazione sarda, gravemente colpita da una serie di incendi che nell’oristanese hanno distrutto almeno 20 mila ettari. I roghi hanno costretto all’evacuazione centinaia di persone, con decine di case sfiorate dalle fiamme". L'esponente dell'esecutivo aggiunge in una nota: "Ho sentito telefonicamente il presidente della regione Sardegna, Christian Solinas, che mi ha descritto i gravi danni che il suo territorio sta subendo in queste ore e chiede un aiuto immediato per le imprese e per le famiglie. Sono, inoltre, in contatto con Ugo Cappellacci e con altri parlamentari che mi stanno aggiornando costantemente su questa grave emergenza”.(Com)