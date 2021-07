Vaccino: Pirro (M5s), Zaia viola norma nazionale e strizza occhio a no vax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del governatore leghista del Veneto Luca Zaia di congelare la sospensione dei medici che rifiutano di vaccinarsi "è gravissima perché, oltre a violare un obbligo stabilito dallo Stato, lancia un segnale pessimo strizzando l'occhio ai no vax. Le aziende sanitarie regionali si stanno muovendo in tutta Italia verso la sospensione del personale sanitario che rifiuta il vaccino in ottemperanza all’obbligo sulle vaccinazioni per professionisti e operatori sanitari sancito dall’articolo 4 del decreto legge n. 44 del 2021". Lo dichiara in una nota la senatrice Elisa Pirro, capogruppo del Movimento cinque ​stelle nella commissione Igiene e Sanità di palazzo Madama. "Il problema della carenza di personale che si creerebbe in alcuni reparti a seguito delle sospensioni, addotto da Zaia a giustificazione della sua decisione, va gestita dai responsabili delle aziende sanitarie con la riorganizzazione dei servizi e l'affidamento di incarichi temporanei. La decisione del governatore veneto - conclude Pirro - è l'ennesima dimostrazione delle storture provocate dalla regionalizzazione sanitaria che noi del Movimento cinque stelle vogliamo risolvere con la riforma del Titolo V della Costituzione per ripristinare un vero servizio sanitario 'nazionale' con omogeneità di prestazioni per tutti i cittadini italiani".(Com)