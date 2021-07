Calabria: Nesci, dopo sentenza Consulta su sanità lavoriamo per azzerare debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da ormai molti anni, ho individuato le disfunzioni strutturali della sanità calabrese ed il problema del commissariamento reiterato a causa del mancato intervento della regione Calabria nella presentazione di un nuovo piano di rientro e programma operativo". Lo afferma la sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale Dalila Nesci, unico esponente calabrese nel governo Draghi. "Ne ho fatto una battaglia sin dalla scorsa legislatura proprio perché è necessario intervenire con una riforma dell’intera normativa sui commissariamenti. Oggi la Corte Costituzionale si è pronunciata sul commissariamento ultra decennale della sanità calabrese. Lo Stato, dunque, non è intervenuto 'troppo', bensì non abbastanza. Infatti, viste le difficoltà della Regione Calabria a rendere efficiente il dipartimento della Salute, bisognava fornire ulteriore personale amministrativo. (segue) (Com)