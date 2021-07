Abruzzo: Marsilio, ringrazio presidente Casellati per visita a centro vaccinale Pescara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio il presidente Casellati per essere venuta a visitare il centro vaccinale di Pescara e la ringrazio per le parole spese a sostegno del nostro lavoro". Lo ha detto il presidente della Giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio, a margine della visita istituzionale di oggi a Pescara del presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Presente anche l'assessore alla Sanità, Nicoletta Verì. "Noi - ha proseguito Marsilio - siamo molto orgogliosi del lavoro che stiamo facendo, l'Abruzzo è la quinta Regione per numero di somministrazione di vaccini rispetto a quelli assegnati. Il modello di Pescara è presente nei tanti centri ben organizzati che sono attivi nella nostra Regione. Il Green pass - ha osservato ancora Marsilio riferendosi agli ultimi provvedimenti assunti dal governo - da strumento di apertura e liberazione sta cominciando ad essere uno strumento di costrizione e limitazione. Dubito, peraltro, che in ristoranti, palestre e piscine i gestori siano attrezzati per distinguere da uno schermo con un qr code autentico ad un altro. Diventano degli oneri organizzativi, gestionali e di responsabilità, anche nella sanzione: chi è che si mette a sanzionare?". Marsilio ha concluso: "E' un modo un po' propagandistico di affrontare le questioni, dando questo segnale di falsa sicurezza. Le Regioni hanno provato a spiegarlo al governo chiedendo di usarlo per aprire discoteche, andare allo stadio o ai concerti e nei luoghi di grande assembramento cercando di garantire maggiore sicurezza, ma si è scelta una strada diversa, e io non credo sia corretta". (Gru)