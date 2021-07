Mattarella: De Luca, auguri a esempio di sobrietà e semplicità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Concludo rivolgendo a nome di tutti i cittadini campani a Sergio Mattarella un augurio per i suoi ottanta anni. gli auguriamo lunga vita e ci auguriamo, al di là di ogni valutazione politica, che quello di Mattarella possa essere un esempio di sobrietà e serietà, semplicità, da seguire e fare proprio. Come sarebbe bello se, nel mondo delle istituzioni e vita politica, uscissimo da questo decennio di volgarità e cominciassimo a riprendere abitudini alla sobrietà e semplicità che vengono da Mattarella". Lo ha detto il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)