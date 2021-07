© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per la Campania non si pone problema dell’obbligo di vaccinazione per personale scolastico, il nostro è stato immunizzato al 100 per cento, una prova di grande responsabilità e senso delle istituzioni". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)