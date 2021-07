Campania: De Luca, completare vaccini a studenti per evitare didattica a distanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Perché dobbiamo completare vaccinazione studentesca? Per evitare di tornare di nuovo alla didattica a distanza e per riuscire quest’anno, e deve essere priorità per tutti noi, a mandare a scuola ragazze e ragazzi. Ma è evidente che senza immunità di gregge ci sarà di nuovo la necessità della Dad. Dipende solo da noi e dal nostro senso di responsabilità. Il mio appello a completare la vaccinazione sotto i 18 anni". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)