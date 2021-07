Covid: De Luca, via mascherina all'esterno scelta sbagliata per contentino a Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qualche settimana fa il governo ha deciso che non era obbligatorio uso mascherina all’esterno, tranne la Campania. Per me un’iniziativa sbagliata per dare un contentino a Salvini abbiamo accelerato la diffusione Covid in Italia. Nessuno ha piacere a portare la mascherina ma sappiamo che piccolo sacrificio ci consente grande beneficio. Se non lo capiamo siamo irresponsabili". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)