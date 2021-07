Covid: De Luca, ragionevole proposta Confindustria su vaccini a lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente di Confindustria Bonomi ha lanciato ipotesi di obbligo vaccinazione su luoghi di lavoro. Credo sia ipotesi seria, coinvolgiamo sindacati ma se vogliamo garantire attività produttive noi dobbiamo pretendere che chi va a lavorare in una comunità rispetti la comunità e si faccia il vaccino. Non vedo attentati alle libertà. Condivido proposta integrandola con sindacati". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)