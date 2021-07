Vaccini: De Luca, dieci mesi fa andavano chiesti esempi ai politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vi ho detto che ormai somministriamo Pfizer e Moderna, sono vaccini sicuri. Stavo riflettendo in queste ore. Sapete che mi sono vaccinato addirittura a dicembre, alla giornata dimostrativa per dare l’esempio. Adesso dopo dieci mesi abbiamo gli appelli a dare l’esempio. Qualcuno ha proposto obbligo per parlamentare: ci potevate pensare dieci mesi fa, era meglio. Siamo malati di demagogia". Lo ha detto il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)