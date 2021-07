Salerno: De Luca, assembramenti, abusivi e spacciatori in centro, forze dell'ordine intervengano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ne approfitto per appello a forze dell’ordine per Salerno, in relazione ad assembramenti che si piazza Abate Conforti e piazza della Concordia, luoghi in cui bisogna fare controlli e interventi con il pugno di ferro per i contagi e per lo spaccio di droga e per qualche fenomeno di abusivismo. A piazza della Concordia ci sono due signori che decidono di fare il proprio comodo con bancarella e magari hanno impiego pubblico o reddito di cittadinanza. Altro che miseria, è gente che ha i milioni". Lo ha detto il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)