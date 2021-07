Economia: De Luca, auguri a Prete neo presidente Unioncamere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ne approfitto per congratulazioni a ingegnere Andrea Prete nominato presidente Unioncamere. Incarico di prestigio, credo sia la prima volta per un campano e un meridionale. Auguri di buon lavoro e ci auguriamo di poter utilizzare sua nuova responsabilità per tutelare commercio, impresa e artigianato e tutelare al meglio le attività produttive del Sud del nostro Paese". Lo ha detto il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)