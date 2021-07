© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo momento non si percepisce un movimento nella curva delle ospedalizzazioni e dei ricoveri in terapia intensiva". Lo ha detto il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, nel corso della conferenza stampa sull’andamento epidemiologico nel Paese. C’è però "una possibilità, in base alle proiezioni, che si saturino i ricoveri in alcune Regioni". (Rin)