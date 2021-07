Venezia: Quartapelle (Pd), Brugnaro umilia città, no a discriminazione uomo-donna in sport

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con il no alla proposta di Monica Sambo, il sindaco Brugnaro fa fare a Venezia la figura della capitale mondiale delle discriminazioni nello sport tra donne e uomini. Le istituzioni devono essere sempre in prima linea contro le discriminazioni". Lo scrive su Twitter Lia Quartapelle, responsabile Europa, Affari internazionali e Cooperazione allo sviluppo del Pd, riguardo la proposta del Pd di stanziare nel bilancio del Comune 7.300 euro per parificare i premi per la regata storica destinati a donne e uomini. Al momento i premi per le donne che gareggeranno sono più bassi di quelli per gli uomini. (Rin)