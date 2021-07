Napoli 2021: Laboccetta, invito Bassolino, Manfredi e Maresca a pubblico confronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo gli anni dell'istrionismo e della demagogia ai napoletani interessa conoscere attraverso quali progetti, proposte e strumenti, e con quali squadre, la terza città d'Italia può riprendere il suo ruolo di Capitale del Mediterraneo. Riteniamo utile ai fini della chiarezza e della conoscenza far prevalere la civiltà del dialogo e del confronto". Così l’ex parlamentare di Napoli, Amedeo Laboccetta, lancia la proposta di un confronto ai candidati sindaco di Napoli Antonio Bassolino, Catello Maresca e Gaetano Manfredi. "Le battute e gli slogan non appassionano - prosegue - Sarebbe interessante vedervi allo stesso tavolo per un dibattito a 3 voci moderato da un autorevole giornalista che insieme andremmo ad individuare. Un modo questo per parlare di cose concrete dopo 10 anni di 'chiacchierologia' che ci ha lasciato in eredità il peggior sindaco nella storia di Napoli", conclude il presidente di Polo Sud(Ren)