Abruzzo: in arrivo 1,5 milioni per riqualificare il personale delle imprese

- Arriva la formazione rivolta per riqualificare il personale delle aziende abruzzesi. L'assessore regionale alla Formazione professionale, Pietro Quaresimale, ha annunciato l'uscita di un avviso pubblico che mette a disposizione della cosiddetta formazione continua 1,5 milioni di euro per progetti legati al settore turismo e digitale. "E' una misura che guarda chiaramente al mondo economico - ha spiegato l'assessore - che ha modo di riqualificare il proprio personale allargando le conoscenze in campo digitale quale acceleratore di crescita e sviluppo delle imprese stesse". L'individuazione dei settori turismo e digitale "non è stata casuale - ha aggiunto - ma frutto di un lavoro di confronto sul territorio dal quale abbiamo raccolto i bisogni delle imprese. Solo in questo modo, con un personale riqualificato, le imprese abruzzesi hanno gli strumenti necessari per essere competitivi sul mercato in un periodo di forte ripresa dell'economia. E la Regione mettendo a disposizione fondi per la formazione continua ha voluto confermare quel sentimento di attenzione verso il mondo produttivo e del lavoro". (segue) (Gru)