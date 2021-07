Abruzzo: in arrivo 1,5 milioni per riqualificare il personale delle imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I corsi di formazione, che sono completamente gratuiti, sono riservati ai lavoratori e agli imprenditori e vengono organizzati dagli organismi di formazione che rispondono all'avviso della regione Abruzzo. "In questo modo - spiega la dirigente del Servizio formazione Nicoletta Bucco - le aziende potranno formare tecnici dei sistemi informativi aziendali oppure, per le imprese del turismo, tecnico di progettazione di pacchetti turistici, tecnico di marketing e tecnico per lo sviluppo turistico territoriale". L'avviso sulla formazione continua farà da apripista ad un intenso programma di formazione professionale che riguarderà i giovani e i disoccupati. "Il Piano regionale e il Pnnr - ha detto Quaresimale - ci mettono a disposizione risorse per formare giovani da immettere nel mercato del lavoro e qualificare i disoccupati per il loro rientro. È una sfida importante sulla quale si gioca il destino futuro dell'economia e della crescita dell'Abruzzo". (Gru)