Covid: De Luca, ci vuole piano specifico, movida fuori controllo

- "Abbiamo inasprito con ordinanza che ho firmato controlli Capodichino e nelle stazioni ferroviarie. Abbiamo rilevato che i controlli sono inesistenti. Non voglio ripetere osservazione critiche, l’assurdo di una campagna anti Covid che non prevede piano specifico di controllo territorio. Non capisco come possa essere efficace in situazione di controlli zero. Sapete quello che succede, oggi prima del Green Pass? Fanno finta di entrare e poi all’una feste da ballo, ragazzi che si passano le birre, nessun controllo. A volte mi meraviglio del fatto che il contagio sia cresciuto in maniera così limitata per quanto successo in queste settimane". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)