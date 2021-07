Capri: De Luca, vicini alla famiglia dell'autista Melillo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non possiamo non cominciare con un pensiero rivolto al giovane Emanuele Melillo, l’autista che guidava un pullmino a Capri ed è morto. Abbiamo avuto oltre venti feriti. Questo giovane autista è stato colto da malore, forse un infarto. Ha cercato di accostare il pullman, non ci è riuscito. Una tragedia che poteva essere molto più grande. Il nostro cordoglio alla famiglia del giovane, per il resto cercheremo di seguire la situazione dei feriti, alcuni bambini ricoverati al Santobono, fino alla dimissione". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)