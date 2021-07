Covid: De Luca, situazione difficile ma no a depressione e angoscia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È necessario fare il punto sulla situazione del Covid perché siamo in un momento difficile e dobbiamo fare uso della ragione. Chiarire la situazione di fatto e a quali obiettivi lavorare. È difficile perché abbiamo ripresa fortissima di contagi con oltre 5mila positivi, 261 in Campania ieri. Per evitare di cadere in clima sbagliato di depressione e angoscia, dobbiamo dare informazione corretta e spiegare bene la situazione e gli obiettivi". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)