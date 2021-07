Covid: De Luca, su vaccinazione dibattito sgangherato, libertà non c'entra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C’è stato dibattito sgangherato in Italia promosso da no vax e soggetti ambigui tra obbligatorio vaccino e libertà. La libertà non c’entra con la campagna, la libertà non esiste se è separata da responsabilità verso famiglie, settori produttivi. Se si stabilisce per legge che è obbligatorio casco in moto non si intacca la libertà ma si tutela la vita di chi va in moto. Quando si dice che è obbligatoria cintura di sicurezza in macchina è la stessa cosa". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Si può dire, quando parliamo di vaccini immettiamo sostanza esterna. Quando abbiamo deciso che è obbligatorio vaccino per bambini a scuola per tutelare la vita e la salute di tutti i bambini anche di quelli che in una scuola elementare sono immunodepressi o problemi di leucemia non possono vaccinarsi. Se c’è chi ha meningite la classe si chiude. Stupidaggini che sentiamo su libertà sono insopportabili. La libertà va limitata da responsabilità verso la collettività. Vaccinarsi tutti". (Ren)