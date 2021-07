Covid: De Luca, non ci sono condizioni per festa Sant'Anna a Ischia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che non ci siano le condizioni per celebrare la festa di Sant’Anna ad Ischia. C’è stata valutazione di Asl, si pensava prima di limitare presenze ma si è verificato che se limiti rischi di avere un muro di 9mila persone sul molo, diventa incontrollabile. Sinceramente sarebbe un peccato imperdonabile un lavoro fatto per due mesi mettere a repentaglio per un giorno. Voglio ringraziare il sindaco di Ischia, per il senso di responsabilità ma non credo ci siano condizioni per celebrare evento che sarebbe incontrollabile". Lo ha detto il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)