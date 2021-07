© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono soggetti che fingono di difendere attività economiche ma sono nemici dell’economia. Il primo è Salvini ma non è il solo, tanti di Fratelli d’Italia per fare demagogia breve rischiano di causare danni per lungo periodo. Per lisciare il pelo rischiano aggravamento contagio che determinerebbero chiusure per mesi". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)