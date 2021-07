© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando il segretario della Lega dice in maniera irresponsabile che under 40 possono evitare vaccino è grave: età media del contagio è scesa a 28 anni. Come si fanno a dire certe cose incredibili?". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)