Covid: De Luca, green pass? In Campania c'è già da quattro mesi...

- "Green Pass, su questa linea dobbiamo tutelare quelli che rischiano di contagiarsi. Non si tratta di togliere nulla a nessuno ma di dare servizi in più a chi dimostra di essere responsabile, tutto qui. In Campania siamo partiti con la green pass già da quattro mesi. Ad oggi abbiamo distribuito 700mila green card per seconda dose, per Campania stesso valore di quella nazionale". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)