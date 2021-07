Covid: De Luca, si intravedono segnali positivi di ripresa economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rispetto a un anno fa abbiamo due elementi positivi che devono darci elemento di tranquillità di fondo. Il primo, la campagna di vaccinazione che in Italia ha portato a risultati significativi ma non completi. Non avevamo milioni con prima dose. Abbiamo poi un inizio di ripresa economica che ci incoraggia. Ovviamente va avanti rapportata all’evoluzione dell’epidemia Covid. Ma c’è ripresa forte dell’economia". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)