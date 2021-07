Covid: De Luca, invito sindaci a eliminare eventi pubblici con assembramenti incontrollabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si è deciso al Giffoni Film Festival di annullare gli eventi musicali. Un evento con 9mila persone, hai almeno un 10 per cento di non vaccinati. Perché non vogliono farlo, o non hanno avuto disponibilità. Se hai 900 non vaccinati, hai statisticamente per lo meno 4-500 positivi magari non sintomatici ma li hai. Dobbiamo spegnere da subito i focolai ed evitare che si accendono". Lo ha detto il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Abbiamo personale impegnato nella campagna di vaccinazione e nelle attività ordinarie, al di là del Covid ci sono i problemi di gravidanze e ortopedici, cardiologici e neurologici e non c’è personale per tracciare migliaia di positivi. Significa che tantissimi positivi restano senza controllo. Il che significa che si determina la reazione a catena che moltiplica il contagio. Perciò è necessario oggi essere prudenti e non fare la corsa alle riaperture, a fine estate pagheremo la corsa a due settimane di aperture. Vi prego di avere consapevolezza e senso di responsabilità. Invito amministratori pubblici a essere prudenti, a eliminare ogni evento pubblico che determina assembramenti incontrollabili". (Ren)