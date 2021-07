Covid: De Luca, informazioni green pass vengono dalle Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Su informazioni sanitarie, ma la green card nazionale non fa altro che certificare i dati che le Regioni trasmettono a Roma. Roma non ha informazioni, il ministero della Salute e governo non hanno informazioni. Sono nient’altro che arrivano dalle Regioni, perché tamponi sono notizie che le Regioni trasmettono a Roma. La carta di avvenuta vaccinazione ha valore per partecipare ad attività pubbliche". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)