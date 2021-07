Vaccini: De Luca, priorità completare vaccinazione studenti under 18

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ad oggi 6,2 mln vaccinazioni, di questi 2,7 mln sono cittadini con seconda dose. Abbiamo l’obiettivo per fine luglio per arrivare a tre milioni di cittadini immunizzati. Dobbiamo proseguire così. Negli ultimi giorni abbiamo rilevato ripresa per prima dose dopo rilassamento dopo campagna di informazione sconcertante a livello nazionale. Dobbiamo completare immunizzazione cittadini over 12 per la prima settimana di ottobre. La priorità è completare vaccinazione studenti under 18". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)