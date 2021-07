© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ad agosto vedremo quando far iniziare l’anno scolastico a seconda dei vaccinati. Per rientrare in presenza occorre l’immunità di gregge. E lo faremo anche a costo di ritardare l’anno scolastico. Dobbiamo evitare metà studenti in aula e altri a casa". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)