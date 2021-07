Abruzzo: 45 milioni di euro dal programma PinQua per riqualificare i centri urbani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione Abruzzo è riuscita ad ottenere un finanziamento di 45 milioni di euro grazie al Programma nazionale della qualità dell'abitare (PinQua), promosso dal ministero per le Infrastrutture e la Mobilità sostenibili (Mims) con l'obiettivo di riqualificare i centri urbani, ridurre il disagio abitativo e favorire l'inclusione sociale. La commissione nominata dal ministero ha appena concluso la valutazione delle proposte pervenute stilando la graduatoria dei progetti ammissibili tra i quali, ai primissimi posti, figurano proprio i tre interventi proposti dalla regione Abruzzo. I tre progetti ammessi a finanziamento, approvati dalla Giunta Regionale, sono suddivisi in tre aree e sono denominati "Tra i monti d'Abruzzo", "Costa dei trabocchi" e "Tra i fiumi d'Abruzzo". "Si tratta di un risultato che ci inorgoglisce - ha commentato l'assessore con delega ad Urbanistica e Territorio, Nicola Campitelli - anche perché è il frutto di un lavoro di squadra che ha visto impegnato l'interro dipartimento Territorio e Ambiente e diversi servizi che, riguardo soprattutto ai primi due progetti, hanno curato progettazione, coordinamento e supervisione degli interventi seguendo tutte le procedure nel rispetto delle tempistiche e lavorando in maniera encomiabile allo sviluppo dei progetti. Non è superfluo aggiungere - ha concluso Campitelli - che ci attendiamo, nel medio periodo, una ricaduta importante sui territori in termini di miglioramento della qualità di vita dei cittadini". (segue) (Gru)