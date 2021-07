Abruzzo: 45 milioni di euro dal programma PinQua per riqualificare i centri urbani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Particolare interesse suscitano le iniziative dell'ambito territoriale denominato "Tra i Monti d'Abruzzo", che racchiude 29 Comuni ricadenti in tutte e quattro le province abruzzesi. Si parte dal Villaggio dei pescatori Borgo marino sud della città di Pescara per andare verso l'entroterra abruzzese fino a giungere in prossimità del Monte Amaro, girando sia la parte nord verso Caramanico Terme, che la parte sud fino a Castel di Sangro (AQ), passando ben sette Riserve Naturali, Borghi e Villaggi ricchi di aree boschive, corsi d'acqua e laghi, per poi volgere verso l'Area Marsica fino ad Avezzano (AQ) e ai piedi del Monte Velino e qui, ricongiungersi con l'altro tratto che, invece, parte da Isola del Gran Sasso (TE) per giungere ed abbracciare la città dell'Aquila. Nello specifico, saranno realizzati 35 interventi infrastrutturali e servizi per la collettività, con l'obiettivo di offrire una nuova visione urbana dello spazio pubblico, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e alla capacità di miglioramento dell'efficienza energetica. I 29 Comuni interessati sono Pescara, L'Aquila, Chieti, Avezzano, Sulmona, Celano, Cepagatti, Guardiagrele, Pratola Peligna, Manoppello, Tagliacozzo, Castel di Sangro, Trasacco, Luco dei Marsi, Bucchianico, Capistrello, Popoli, Isola del Gran Sasso d'Italia, Pescina, Rosciano, San Benedetto dei Marsi, Scafa, Alanno, Torre De' Passeri, Scanno, Roccaraso, Fara San Martino, Lama dei Peligni, Barrea. (Gru)