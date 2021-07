Lombardia: Baffi (Fd’I), Regione identifichi siti idonei per installazione impianti fotovoltaici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tutela del suolo agricolo, così come l’esclusione di tali aree dalla collocazione di impianti fotovoltaici a terra, rappresenta “una battaglia che porto avanti in Consiglio regionale sin dall’inizio di questa legislatura”. Lo afferma in una nota Patrizia Baffi, consigliere regionale di Fratelli d’Italia. “Condivido la proposta dei giovani agricoltori della Coldiretti, che hanno chiesto a Regioni ed enti locali di identificare siti adatti all’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione energetica da fonti rinnovabili nelle aree da bonificare, nei terreni abbandonati, nelle zone industriali obsolete o sui tetti delle strutture produttive”, ha detto. (Rem)