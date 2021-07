Torino 2021: Castelli, candidati siano interpreti di nuovo corso M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi auguro che dietro Valentina Sganga, a cui rinnovo i miei auguri e un grande in bocca al lupo, ad Andrea Russi, si candidino con noi persone che siano interpreti del nuovo corso del Movimento cinque stelle, partito in questi giorni ed a cui tutti noi crediamo molto". Lo ha detto la viceministra all’Economia, Laura Castelli, intervenendo alla conferenza stampa per la presentazione del candidato sindaco di Torino del Movimento cinque stelle. (Rin)