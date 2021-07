Giustizia: Laboccetta, da Napoli parte battaglia civiltà e democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi nella sede del centro studi Pietro Golia di Napoli si è svolta la conferenza stampa sui 6 quesiti referendari promossi dal Partito Radicale. Sono intervenuti dopo i saluti del presidente Branchini, gli avvocati Balzano, Paesano, Ippolito, il consigliere regionale Annarita Patriarca, i parlamentari Iannuzzi, Landolfi e Laboccetta, presidente di Polo Sud. Il segretario nazionale del Partito Radicale Maurizio Turco ha concluso l'incontro che è stato trasmesso in diretta da Radio Radicale. Moltissimi cittadini hanno firmato in sede i referendum. La sede del Centro Studi Pietro Golia resterà aperta per tutto il prossimo mese di agosto per la raccolta delle firme. Laboccetta ha spiegato: “Oggi è partita anche dalla Capitale del Sud una grande battaglia di civilta' e per la democrazia” (Ren)