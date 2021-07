Piemonte: Universiadi 2025, "governo dia garanzie dei fondi o rischiamo di perderle" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E in più, oltre a questo, un progetto in cui tutte le realtà promotrici hanno investito tempo e impegnato risorse economiche. È il 30 luglio la data che separa l’arrivo delle Universiadi in Piemonte dal rischio di perderle - prosegue il comitato Universiadi - . È entro questa data, infatti, che il nostro comitato ha necessità di vedersi concretizzare la copertura finanziaria necessaria per proseguire con i lavori e che serviranno per realizzare le residenze universitarie, futuro lascito dei giochi al territorio. Siamo fiduciosi che il Governo manterrà le promesse che ci hanno accompagnato in questi anni ma il nostro ruolo, ora, ci impone di palesare queste preoccupazioni relative a un tema che non può più essere rimandato. Se la copertura finanziaria non ci sarà, la nostra regione perderà una grande occasione di rilancio e le responsabilità non potranno essere addebitate a questo comitato". (Rpi)