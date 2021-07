Napoli: de Magistris, ricoscimento a Pasquale Della Monaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha incontrato oggi Pasquale Della Monaco per consegnargli un riconoscimento della Città in occasione del 50esimo anniversario della sua intensa ed instancabile attività culturale. L'annuncio in una nota del Comune. Nella targa consegnata dal primo cittadino si esprime " profonda gratitudine, affetto ed ammirazione per l'attività che l'artista ha esercitato con passione, abnegazione e professionalità nelle Piazze e nei vicoli della nostra Città con memorabili rappresentazioni nell'atelier di Rampe Pizzofalcone, fucina di attori e musicisti. (Ren)