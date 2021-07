Covid: Sardegna, da ieri 246 nuovi casi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 246 i casi di positività al Covid-19 rilevati in Sardegna nelle ultime 24 ore a fronte di 3.774 tamponi processati. Si registra un nuovo decesso (1.496 in totale). I ricoveri ospedalieri: 60 pazienti in area medica (+13 rispetto al report precedente) e 4 in terapia intensiva. Attualmente in Sardegna sono 2.441 le persone in isolamento domiciliare e 55.235 i guariti (+7). Sul territorio, dei 59.236 casi positivi complessivamente accertati dall'inizio dell'emergenza, 16.123 (+132) sono stati rilevati nella città metropolitana di Cagliari, 9.099 (+51) nel Sud Sardegna, 5.273 (+20) a Oristano, 11.000 (+7) a Nuoro, 17.727 (+36) a Sassari. (Rsc)