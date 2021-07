Unesco: Brunetta, grande soddisfazione per Venezia, impegno di governo e autorità locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grande soddisfazione per la decisione dell'Unesco di non iscrivere Venezia e la sua laguna nella 'lista nera' dei patrimoni dell'umanità in pericolo. Un risultato frutto dell'impegno straordinario del governo Draghi, in sinergia con la regione Veneto, il comune e la città metropolitana di Venezia". Lo sottolinea Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione. "Con il blocco del passaggio delle grandi navi davanti al bacino di San Marco, la previsione di punti di attracco alternativi ed ecosostenibili a Marghera, la soluzione di medio-lungo periodo del porto offshore, la ripresa dei lavori di completamento del Mose e la realizzazione, nelle prossime settimane, dell’Autorità della laguna con la rinascita del Magistrato alle acque, il miracolo della città-mondo si rinnova. La mia Venezia, la più antica città del futuro", conclude. (Rin)