Capri: incidente bus, dieci feriti lievi e quattro gravi in ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forse un malore alla base dell’incidente a Capri. Sarebbe questa una delle ipotesi al vaglio degli investigatori che stanno indagando per capire le cause dell’incidente che è costato la vita all’autista, un 33enne caprese. Intanto il sindaco di Capri ha spiegato a Radio 1 che non si sa ancora cosa sia potuto accadere e ha escluso feriti tra i bagnanti dello stabilmento sottostante la strada dove si è verificato l’episodio. Il bilancio attuale sarebbe di quattro feriti gravi e dieci contusi. (Ren)