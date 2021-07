Napoli: Nappi (Lega), con Salvini in piazza per Catello Maresca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, in piazza Nazionale a Napoli, insieme a Matteo Salvini, al coordinatore regionale della Lega Valentino Grant e al candidato sindaco del centrodestra Catello Maresca, abbiamo dato sostanza all'idea rivoluzionaria che Salvini ha messo in campo già a partire dallo scorso ottobre: fare di Napoli un laboratorio che coniughi il civismo con la parte sana della politica. Con Catello Maresca vogliamo costruire un progetto per Napoli che restituisca ai cittadini servizi, welfare, sicurezza e legalità. Saremo impegnati, ogni giorno, d'ora in avanti, a dare un contributo di cambiamento alla terza città d'Italia, che merita di riacquisire la sua dignità dopo 35 anni di cattiva amministrazione". Lo ha dichiarato in una nota Severino Nappi, coordinatore cittadino della Lega a Napoli e consigliere regionale.(Ren)