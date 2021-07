Napoli: Migliore (Iv), partneriato tra Nord e Sud Mediterraneo su modello Ceca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è un momento molto importante per Napoli. Qui lanciamo una proposta inedita che è quella di realizzare, sul modello della Ceca, la Comunità economica mediterranea delle energie rinnovabili. Un partenariato rafforzato fra i Paesi delle sponde Nord e Sud del Mediterraneo. Si tratta per l'Assemblea parlamentare del Mediterraneo - che presiedo, consesso che ha una sede principale a Napoli - di un impegno che vedrà coinvolti tutti i 34 parlamenti membri. Dato che non c'è accordo su altre questioni come pesca o politica in genere, questo potrebbe essere un momento seminale di una nuova partnership, proprio con lo spirito con il quale Robert Schuman mise insieme i Paesi fondatori della Comunità economica europea, con la Ceca. È un cambio di paradigma in direzione della transizione e un ribaltamento del futuro dei territori, perché consentirà di trasformare, ad esempio, il deserto in risorsa energetica pulita. Una proposta che mette insieme energia, economia e geopolitica. L'unione energetica è la strada per costruire la Pace". Lo ha dichiarato Gennaro Migliore, parlamentare Iv e presidente dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo, in occasione un evento parallelo al G20 Energia e Clima di Napoli, organizzato da WEC (World Economic Forum) Italia e Globe Italia, in collaborazione con la cattedra di Diritto dell'Energia dell'Università Federico II e con le partnership di Formiche, CNH Industrial, Coca Cola HBC, Comieco, Conai, Contarina, Edison, Fise Assoambiente, Saipem, Snam, Terna, IIT, Ispra. (Ren)