Capri: Capone e Milloch (Ugl), disperazione e rammarico, basta morti sul lavoro

- "Disperazione e rammarico per il gravissimo incidente di stamane a Capri, dove un pulmino di linea caduto nel vuoto ha causato la morte del conducente e diversi feriti tra i passeggeri". Così in una nota congiunta il segretario generale Ugl, Francesco Paolo Capone, e il segretario Ugl Autoferro, Fabio Milloch: "Ci uniamo al cordoglio della famiglia del collega e dei feriti, consapevoli che il numero delle morti sul lavoro rappresenta una ferita aperta nel nostro Paese che non si può più a lungo tollerare, senza interventi risolutivi ed efficaci, come la nostra Confederazione denuncia da tempo, purtroppo", commenta il Segretario Generale. "Lanciamo, insieme, un monito forte nei confronti delle responsabilità che i nostri autisti ogni giorno assumono", prosegue Milloch. "Responsabilità ingenti e pericolose, che non vedono un corrispettivo, neppure in termini di dignità, in una situazione contrattuale di stallo nel rinnovo che tarda a prendere avvio. Più volte abbiamo avuto modo di ricordare quanto le aziende e le associazioni abbiamo ricevuto da Governo e fonti statali in questi terribili anni di pandemia, più volte abbiamo dovuto prendere atto di quanto nulla fosse riconosciuto al coraggio ed alla professionalità degli autisti, specie in questi mesi". Infine hanno concluso: "Di fronte all'ennesima tragedia quotidiana ricordiamo la manifestazione 'Lavorare per vivere' dell'Ugl perché ha l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sulle cosiddette morti bianche e dire una volta per tutte 'basta stragi sul lavoro'". (Ren)