Abruzzo: al via l'iniziativa "Accendiamo la famiglia"

- Prende il via l'iniziativa "Accendiamo la famiglia, spegniamo il cellulare". Da questo fine settimana, nei bar, ristoranti, trattorie e stabilimenti balneari che aderiranno all'iniziativa si troverà affissa una locandina con un messaggio volto al contrasto della povertà educativa. "Accendiamo la famiglia, spegniamo il cellulare", infatti, è l'invito che viene rivolto ai genitori dal Cif (Centro italiano femminile) Abruzzo, d'intesa con la Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Abruzzo, Maria Concetta Falivene, attraverso una campagna di sensibilizzazione in collaborazione con la Confcommercio Pescara. "La povertà educativa minorile - ha spiegato Falivene - è un fenomeno ampio e complesso, multidimensionale, frutto del contesto economico, sociale, familiare in cui vivono i minori ed investe anche la dimensione emotiva della socialità e della capacità di relazionarsi con il mondo. È un fenomeno che, di fatto, incide sul futuro del Paese e riguarda dunque anche la dimensione più generale dello sviluppo". La Garante ha più volte ribadito come "la povertà educativa non sia legata alla povertà economica: gli adulti dovrebbero trasmettere ai giovani valori e i valori non hanno contenuto economico; come diceva Rita Levi Montalcini il male assoluto del nostro tempo è di non credere nei valori. I giovani devono credere in qualcosa di positivo e la vita merita di essere vissuta solo se crediamo nei valori perché questi rimangono tali anche dopo la nostra morte". (segue) (Gru)