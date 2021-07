Abruzzo: al via l'iniziativa "Accendiamo la famiglia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo sia giunto il momento che la famiglia venga realmente supportata, affiancata in un momento di fragilità. Il legame indissolubile tra genitori e figli deve - ha aggiunto Falivene - essere tutelato e se vi è ingresso ad un periodo di fragilità o cosiddetta povertà educativa dei genitori allora le istituzioni hanno il dovere di affiancare ed elaborare un concreto percorso quotidiano che riabiliti la debolezza del vivere e riconduca nella serenità la famiglia, le relazioni genitoriali: questo è il nostro compito sociale". La Confcommercio di Pescara, ha dichiarato il presidente Riccardo Padovano, "ha aderito a questa iniziativa del Cif Abruzzo in quanto ritiene che oltre a rappresentare gli interesse dei propri associati è importante volgere il proprio sguardo anche all'attività sociale. Questa iniziativa pone l'attenzione sui problemi psicologici che interessano i minori e proprio per tale motivo la nostra organizzazione ha sposato tale iniziativa anche a livello di promozione e distribuzione della campagna pubblicitaria. Tale messaggio deve fare riflettere le famiglie: il vero problema siamo noi adulti che dovremmo donare maggiormente il nostro tempo alla famiglia, ai nostri ragazzi e intraprendere un confronto continuo con loro; la nostra campagna di sensibilizzazione di contrasto alla povertà educativa vuole dare un segnale forte ed evidenziare che la tecnologia non può sostituire il calore umano, né l'anima delle persone". (Gru)