- L'Unesco "non iscrive Venezia nella lista dei siti in pericolo. Risultato importantissimo, frutto del lavoro del governo che eviterà passaggio delle grandi navi a San Marco". Lo scrive su Twitter il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. "Abbiamo una città unica al mondo, l’impegno per proteggerla deve continuare all’insegna della sostenibilità", conclude. (Rin)